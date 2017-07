Cartolas do Barcelona acham que Neymar ainda não se decidiu sobre ida para o PSG

O fato de o zagueiro Piqué ter postado no último domingo uma foto nas redes sociais abraçado a Neymar com a mensagem “ele fica” não significa necessariamente que o craque brasileiro mudou de ideia e resolveu ficar no Barcelona. Essa é a avaliação de diretores do clube catalão que acompanham a pré-temporada da equipe nos Estados Unidos, de acordo com parte da imprensa espanhola.

O jornal Sport, por exemplo, informou nesta segunda-feira que fontes próximas ao atacante brasileiro declaram que “o jogador ainda não tomou uma decisão final”. O Paris Saint-Germain estaria disposto a pagar a multa rescisória, de 222 milhões de euros (R$ 810 milhões) para tirar o brasileiro do clube espanhol.

Estaria sendo estudada apenas a forma de os franceses não serem punidos com o Fair Play Financeiro, estabelecido pela Uefa para que um clube não gaste muito mais do que arrecada. Se confirmada, a transferência será, de longe, a mais alta da história do futebol.