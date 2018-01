Carpegiani elogia postura e atuação de jovens do Flamengo em vitória

O técnico Paulo César Carpegiani garantiu não ter ficado surpreso com a atuação segura do Flamengo na vitória por 2 a 0 sobre o Volta Redonda, na noite de quarta-feira, no Raulino Oliveira, pelo Campeonato Carioca. O treinador escalou uma formação que contou basicamente com jogadores dos juniores, mas eles controlaram o duelo, como destacou o treinador, que exaltou especialmente a atuação da equipe na etapa inicial.

“Não foi nenhuma novidade. Os meninos têm boa qualidade, personalidade e demonstraram isso. Fizemos 35 minutos de muito bom futebol, com movimentação, dinâmica e recuperação. Tomamos a iniciativa. No segundo tempo, por causa da preparação de apenas dez dias, seguramos um pouco”, afirmou.

Carpegiani, que fez a sua reestreia no comando do Flamengo, enalteceu a personalidade exibida pelos jovens, apontando que essa atitude é o que se espera dos jogadores que estão sendo formados nas divisões de base do clube.