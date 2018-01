Carlos celebra retorno ao Atlético-MG e projeta aprendizado com Ricardo Oliveira

Emprestado para o Internacional na última temporada, o centroavante Carlos celebrou nesta segunda-feira não apenas o seu retorno ao Atlético Mineiro, como a oportunidade de atuar em sua posição de origem, sem ser improvisado nas pontas.

Como o técnico Oswaldo de Oliveira escalará um time reserva na estreia do Campeonato Mineiro, contra o Boa, na quinta-feira, Carlos ganhará uma chance como centroavante. Feliz com a oportunidade, ele projetou que pode aprender muito com Ricardo Oliveira, novo reforço, que chegou ao clube após o fim do seu contrato com o Santos.

“Vou começar o ano com a oportunidade de jogar na minha posição e mostrar o que sei, que é a bola bater em mim e entrar sem querer”, brincou o atacante em entrevista coletiva. “Com o Ricardo Oliveira, vou aprender coisas novas, porque é um dos maiores artilheiros do Brasil.”