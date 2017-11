Carlinhos volta em treino do Inter marcado por quatro desfalques

O Internacional deverá ir a campo com uma escalação alternativa para a última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, contra o Guarani, neste sábado, no Beira-Rio. Com o acesso já garantido, o time gaúcho pode ter o retorno do lateral Carlinhos, que voltou a treinar nesta terça-feira, mas também diversos desfalques para o duelo com o rival paulista.

Carlinhos foi a principal novidade do trabalho comandado pelo técnico interino Odair Hellmann. O lateral vinha há um longo período afastado por causa de uma lesão muscular na panturrilha direita, mas treinou normalmente e pode ficar à disposição para a despedida colorada.

Por outro lado, quatro jogadores ficaram de fora da atividade desta terça. O desfalque certo é o atacante Leandro Damião, que recebeu o terceiro cartão amarelo no triunfo sobre o Goiás, no último sábado.