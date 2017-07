Carille vê Pedrinho com potencial para brilhar até na seleção

“Estamos fazendo um trabalho com o Pedrinho e não só o torcedor do Corinthians pode ficar tranquilo, mas todo o brasileiro”, disse o treinador. “Ele é um jogador de muito talento, como todos sabemos. Temos que ter paciência para ir lançando aos poucos. Ele é uma joia que precisamos lapidar cada vez mais, pois tem um potencial muito grande”, analisou o comandante corintiano.

O jovem Pedrinho foi o destaque da vitória do Corinthians por 2 a 0 sobre o Patriotas, quarta-feira, no Itaquerão, pela Copa Sul-Americana. Ao final da partida, o técnico Fábio Carille disse que o meia-atacante é uma joia que está sendo preparada para brilhar não só no clube, como também pela seleção brasileira.

Autor do primeiro gol corintiano, Balbuena também encheu a bola do garoto e destacou sua personalidade. “Demonstra a alegria que tem fora do campo e a leva para o campo. Pedrinho tem potencial, trabalha para caramba e o gol saiu merecidamente. Parabéns para ele pelo gol e espero que seja o primeiro de muitos”, falou o paraguaio.

O elenco corintiano volta aos treinos na tarde desta quinta-feira e no domingo enfrenta o Flamengo, às 16h, no Itaquerão, pelo Campeonato Brasileiro. Fagner, Romero, Rodriguinho e Jô, poupados diante do Patriotas, devem voltar ao time. Pedrinho deve continuar como opção no banco de reservas.

