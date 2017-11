Carille se diz honrado ao revelar ‘duelo’ com Tite em jogo beneficente em Chapecó

O técnico Fábio Carille, campeão nacional com o Corinthians nesta temporada, confirmou nesta sexta-feira que participará de um “duelo” contra Tite, treinador da seleção brasileira, em um amistoso que será realizado no dia 22 de dezembro, em Chapecó.

A partida está sendo organizada pela Associação Brasileira das Vítimas do Acidente com a Chapecoense (Abravic) para arrecadar fundos para a manutenção dos projetos assistenciais da entidade. O jogo terá a presença de atletas, técnicos e ex-atletas de futebol.

LEIA TAMBÉM: Após demissão de Luxemburgo, Sport apela para nova 'história' com Daniel Paulista

“Me senti muito honrado antes do jogo contra o Flu para ser escolhido de participar de um jogo beneficente em Chapecó, para ajudar as famílias que estão com dificuldade. Tinga está por trás da Abravic. Serei o técnico de um time e o Tite, o técnico do outro. Vai ser dia 22, 15h30, em Chapecó, uma festa bonita”, afirmou o treinador em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira no CT Joaquim Grava.