Carille prevê leve queda de rendimento do Corinthians após ‘turno fora do normal’

O técnico Fábio Carille espera resultados bem diferentes para o Corinthians no segundo turno do Campeonato Brasileiro. O treinador acredita que a equipe não vai conseguir repetir o feito obtido no primeiro turno, quando obteve 44 pontos. Além disso, na sua avaliação, todos os outros clubes deverão se preparar melhor para encarar o líder do torneio.

“Passamos a ser o time a ser batido. Nosso primeiro turno foi fora do normal e sabemos disso. Se a gente fizer 38 pontos no segundo turno será demais. Será difícil repetir o desempenho, mas levaremos muito a sério. Nos outros anos estudávamos os adversários que estavam à nossa frente e vejo isso como algo normal. Estamos na linha de tiro”, disse o treinador.

LEIA TAMBÉM: Com fratura no rosto, Jesus é cortado e desfalca a seleção contra a Austrália

Para a partida contra o Atlético Goianiense, sábado, às 19 horas, no Itaquerão, o treinador espera por dificuldades, justamente por algo que faria com que o favoritismo fosse absoluto para a equipe, a péssima situação do time goiano, o lanterna do Brasileirão.