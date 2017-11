Carille exalta reação do Corinthians, mas avisa: ‘Nada está definido’

O técnico Fábio Carille foi só elogios a seus comandados após a vitória por 1 a 0 sobre o Avaí, no último sábado, no Itaquerão. O terceiro triunfo consecutivo no Campeonato Brasileiro deixou para trás de vez o pior momento do Corinthians na competição, e o poder de reação do elenco foi o ponto mais elogiado pelo treinador.

“O que me deixa feliz é que no futebol se fala em personalidade para dar a volta por cima. Se não tivesse personalidade, não sei se recuperaria. Foi difícil sair da casa dos 50 pontos. Não saía nunca. Mas que bom que demos a volta por cima em tempo. Se oscilamos agora, os outros times oscilaram em outros momentos. Seguimos firmes na reta final”, declarou.

Carille apostou que, agora, a má fase atravessada durante boa parte do segundo turno não voltará. “Esse grupo passou por muita coisa. Todos estão maduros. Acabou o jogo contra o Atlético-PR, depois soubemos o resultado do Santos no vestiário. Não vamos deixar cair enquanto não definir o campeonato”, garantiu.