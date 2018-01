Carille esboça o Corinthians com Capixaba e Kazim para encarar o PSV

O técnico Fábio Carille não deve promover grandes mudanças no time do Corinthians para o jogo contra o PSV, nesta quarta-feira, às 21h45, pela Florida Cup. O treinador comandou o primeiro treinamento nos Estados Unidos nesta segunda-feira e repetiu o time titular das últimas atividades, com Juninho Capixaba na lateral esquerda e Kazim no ataque, mantendo a base da equipe do ano passado.

O time ensaiado por Carille foi: Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Gabriel; Clayson, Rodriguinho, Jadson e Romero; Kazim. Júnior Dutra, que poderia ser uma opção para o ataque, ficou no time reserva. A tendência é que o time seja todo substituído no segundo tempo.

O elenco alvinegro ainda participará de outro treino nos EUA nesta terça. O lateral-direito Fagner, que defendeu o PSV entre 2007 e 2008 falou sobre o desafio de enfrentar seu ex-clube.