Carille enumera as falhas do Corinthians na derrota para o Bragantino

O time do Corinthians vai ter três dias de muita cobrança no CT Joaquim Grava até o segundo jogo com o São Caetano pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O técnico Fabio Carille não gostou do desempenho do time na derrota, por 3 a 2, no Pacaembu, e enumerou as falhas.

“Tivemos um rendimento abaixo do esperado. Não gostei da intensidade apresentada. Erramos muitos passes e tomamos dois gols de bola parada, coisa que sabíamos da força do adversário e treinamos muito para evitar. Faltou concentração em vários momentos”, disse o treinador corintiano.

Ao mesmo tempo, Carille demonstrou confiança na classificação para as semifinais. “Tem jogo que o sistema funciona e tem jogo que o sistema não funciona. Hoje não funcionou, mas precisamos de uma vantagem de um gol para levar a decisão para os pênaltis e dois para obter a vaga. Vamos jogar em casa e temos de ser mais focados”, afirmou.

O técnico corintiano deixou no ar a possibilidade de escalar os garotos Pedrinho e Mateus Vital desde o início na quinta-feira, no duelo de volta marcado para ocorrer no Itaquerão. “Fico feliz porque o grupo vai encorpando e a gente ganhar mais opções. Mas é preciso saber o momento certo.”