Carille ensaia Corinthians com Clayson entre os titulares

O técnico Fábio Carille parece ter definido o time do Corinthians para encarar o Vitória, no sábado, às 16 horas, no Itaquerão. Nesta quinta-feira, ele comandou mais uma atividade tática e esboçou a forma inicial para encarar a equipe baiana com Clayson titular, no lugar de Jadson, e a volta de Guilherme Arana.

O lateral-esquerdo não treinou na quarta-feira por causa de dores musculares. Nesta quinta, ele treinou normalmente e parece recuperado. Ao final do treinamento, ainda brincou com um carrinho de golfe que é usado para transportar os atletas e objetos dos treinos. Arana dirigiu o veículo com vários jogadores em cima dele e chegou a fazer manobras mais radicais, que fizeram seus companheiros abandonarem o carrinho.

Foto: Daniel Augusto Jr. / Agência Corinthians / Divulgação

Antes, Carille comandou um trabalho de defesa e ataque e depois separou os titulares que devem enfrentar o Vitória. A formação ensaiada foi Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Balbuena e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Rodriguinho, Jadson e Romero; Jô.