Carille encerra preparação e confirma Clayson como titular do Corinthians

A formação titular também está definida. A última das baixas, o atacante Romero, que sentiu dores no adutor da coxa direita, será substituído por Clayson. O paraguaio se junta ao zagueiro Pablo e ao meia Jadson no departamento médico.

O técnico Fábio Carille encerrou neste sábado a preparação do Corinthians para o duelo contra o Flamengo, domingo, às 16h, no Itaquerão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador divulgou a lista de relacionados e, conforme antecipou na coletiva de sexta-feira, Danilo está entre os 22 jogadores.

Na zaga, Pedro Henrique segue ao lado de Balbuena e, no meio-campo, Marquinhos Gabriel ganhou a disputa com Giovani Augusto. O time titular realizou neste sábado um trabalho que se tornou tradição durante a passagem do técnico Tite, o treino invisível, que tem como principal objetivo acertar o posicionamento da equipe. Separadamente, os reservas fizeram uma atividade em campo reduzido, sob os olhos do auxiliar técnico Fabinho.

O Corinthians lidera o Brasileirão, com 40 pontos, 12 a mais do que o Grêmio, o segundo colocado. O Flamengo ainda sonha com o título e está na quarta colocação, com 28. O time alvinegro deve entrar em campo com: Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Guilherme Arana; Gabriel e Maycon; Marquinhos Gabriel, Rodriguinho e Clayson; Jô.

Confira a lista de relacionados do Corinthians:

Goleiros: Cássio e Walter;

Laterais: Fagner, Guilherme Arana, Léo Príncipe e Moisés;

Zagueiros: Balbuena, Pedro Henrique e Léo Santos;

Meio-campistas: Gabriel, Maycon, Rodriguinho, Marquinhos Gabriel, Danilo, Fellipe Bastos, Camacho e Giovanni Augusto;

Atacantes: Jô, Clayson, Pedrinho, Clayton e Kazim.