Carille diz que poupar atletas no Corinthians seria desrespeito com a Ponte Preta

Foto: Daniel Augusto Jr - Ag. Corinthians

O técnico Fábio Carille confirmou nesta sexta-feira a equipe do Corinthians para encarar a Ponte Preta, neste sábado, às 19 horas, no estádio Itaquerão, em São Paulo, com força máxima. O treinador explicou que, por respeito ao time de Campinas (SP), não pretende poupar nenhum atleta visando o clássico contra o Palmeiras, que será na próxima quarta, na casa do rival.

“Não vou fazer isso (poupar). Só se algum jogador correr risco de lesão. Os mesmos três pontos do Palmeiras valem com a Ponte Preta. Se eu fizer isso, estarei desrespeitando a Ponte Preta e relaxando meus jogadores”, explicou o treinador, em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, em São Paulo.

Nem mesmo os jogadores que estão pendurados com dois cartões amarelos – casos do volante Gabriel, dos meias Rodriguinho e Marquinhos Gabriel e do centroavante Jô – serão preservados. “Os cuidados são sempre os mesmos. Evitar levar cartões bobos, reclamar com o juiz, essas coisas. Tem que estar focado e por aqui não se fala de Palmeiras”, assegurou o comandante corintiano.