Carille dá aval e Corinthians encaminha a compra do volante Paulo Roberto

O Corinthians deve acertar a compra do volante Paulo Roberto em breve e garantir a permanência do jogador para a próxima temporada. O jogador está emprestado até o fim do ano, mas o clube já chamou o empresário do atleta para discutir uma possível contratação e as conversas estão bem encaminhadas para sua permanência. O técnico Fábio Carille pediu para a diretoria tentar segurar o atleta.

O diretor de futebol do Corinthians, Flávio Adauto, disse ao Estado que o acerto com o jogador, que tem seus direitos econômicos ligados ao Audax, está próximo. “Acho que já está até renovado com o Paulo Roberto, acertamos tudo, está consolidado que ele fica”, disse. O empresário do atleta, Eduardo Madeira, preferiu não comentar sobre o assunto e pediu para que a diretoria corintiana fosse procurada para falar do assunto.

Segundo pessoas próximas ao jogador, houve uma primeira conversa produtiva em que as duas partes saíram satisfeitas e que, de fato, tudo caminha para um acerto. Os valores não são conhecidos, mas não seriam cifras que impediriam o acerto. Embora seja reserva, Paulo Roberto está feliz no clube e sua prioridade é a renovação de contrato.