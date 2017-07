Carille confirma Romero como desfalque do Corinthians na quarta

O atacante Romero vai desfalcar novamente o Corinthians nesta quarta-feira, contra o Atlético-MG, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. O paraguaio já ficou fora do jogo com o Flamengo no domingo, por sentir dores na coxa direita que começaram na última sexta-feira. A baixa foi confirmada na noite desta segunda-feira pelo técnico Fábio Carille, durante evento no Parque São Jorge.

“O Romero está fora do jogo. O Clayson será relacionado”, disse o treinador na festa de lançamento do livro de fotos #PrimeiraForça, sobre o título paulista deste ano conquistado pelo clube. “Nesse período do ano as equipes passam a sofrer um pouco com lesões. Lamentamos, mas amanhã (terça) é dia de definir o time que vai jogar”, afirmou.

Romero deve ser substituído novamente por Clayson, que teve de ser substituído no segundo tempo do empate em 1 a 1 com o Flamengo por sentir cãibras. O problema, no entanto, não preocupa o Corinthians e, segundo Carille, foi fruto do cansaço normal da partida.