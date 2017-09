Carille confirma Marciel na vaga de Arana

O técnico Fábio Carille comandou um treino tático neste sábado e definiu o Corinthians que enfrentará o Santos neste domingo, às 16 horas, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade é a presença do volante Marciel na lateral esquerda.

Ele venceu a disputa com Moisés, titular nos dois últimos jogos, e substituirá Guilherme Arana, que continua vetado pelo departamento médico por conta de uma lesão muscular na coxa direita. O restante do time é o considerado ideal pelo treinador.

Foto: Daniel Augusto Jr. / Agência Corinthians / Divulgação

Em relação à equipe que perdeu para o lanterna Atlético Goianiense na última rodada por 1 a 0, em São Paulo, haverá três novidades. O zagueiro paraguaio Balbuena se recuperou de lesão muscular e os atacantes Romero e Jô retornam de suspensão.