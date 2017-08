Carille afirma que contas para o título no Corinthians começa na 28ª rodada

A vitória do Corinthians por 2 a 0 sobre o Atlético-MG nesta quarta-feira faz com que o time alvinegro mantenha os oito pontos de distância (44 x 36) para o vice-líder Grêmio. Para o técnico Fábio Carille, ainda é cedo para se falar sobre título e as contas só iniciarão na 28ª rodada.

“Passando essa rodada são 60 pontos em disputa. É muita coisa. Claro que temos uma gordura, mas temos que saber jogar com essa folga”, disse o treinador, após a partida disputada no Mineirão.

O comandante corintiano acredita que as contas para se falar em título do Brasileirão só vão começar daqui a dez rodadas. “Passei para o grupo para a gente fazer uma média de pontos de três em três jogos ou jogo a jogo. O Cássio conversou com o grupo e decidiram pensar jogo a jogo. Eu vou começar a fazer conta faltando dez rodadas, porque aí direciona quem vai brigar pelo título.”