Carille admite surpresa com desempenho nos EUA

Após uma longa espera, o Corinthians conseguiu voltar para o Brasil nesta terça-feira. No desembarque da delegação, o técnico Fábio Carille comentou sobre o desempenho da equipe na Florida Cup, competição em que o time ficou com o vice-campeonato, perdendo a decisão nos pênaltis para o São Paulo. Na visão do treinador, o desempenho da equipe foi melhor do que ele esperava. Foto:

“O time me surpreendeu e a evolução está mais rápida do que imaginava. Eles já fizeram a leitura do que quero e da ideia de jogo que tenho. Por isso, a evolução está muito boa. Ainda temos mais dez dias de trabalho, e o torcedor pode ter certeza de que vai encontrar um time bem armado taticamente”, projetou o treinador, ainda no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

LEIA TAMBÉM: Após discutir com torcedor, Willians é afastado pelo clube

A delegação de 63 pessoas foi dividida em duas. O primeiro grupo fez escala em Nova York e chegou ao Brasil no início da manhã, enquanto o restante passou pelo Panamá antes de desembarcar em terras brasileiras.

A confusão para retornar ao País se deu por causa das fortes tempestades nos Estados Unidos, com ameaças de tornados. A previsão inicial era de que os corintianos voltasse na manhã de segunda-feira. O atraso mexeu com o planejamento da comissão técnica. Os atletas foram liberados das atividades nesta terça-feira e só retornam aos treinos na quarta-feira pela manhã, no CT Joaquim Grava.

O Corinthians volta a campo para enfrentar a Ferroviária em 1º de fevereiro, no Itaquerão, em partida amistosa. No dia 4, a equipe estreia no Campeonato Paulista contra o São Bento, em Sorocaba.

LEIA TAMBÉM: Parado há 5 meses, Wagner está perto de acerto