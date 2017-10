Capitão da Alemanha, Draxler é eleito o melhor jogador da Copa das Confederações

“Foi uma experiência muito importante para mim porque fui capitão e a equipe jogou muito bem. Estávamos aqui para ganhar, mostramos o que sabíamos e agora teremos férias com essa taça”, comentou Julian Draxler, ainda no campo.

Julian Draxler é um dos três jogadores alemães que também estiveram na Copa do Mundo de 2014 no Brasil – Ginter e Mustafi são os outros dois. O restante da equipe foi formada em sua grande parte por jogadores com menos de 23 anos.

O troféu de artilheiro ficou com Timo Werner, também da Alemanha. Ele terminou a competição com três gols, empatado com Goretzka e Stindl. Mas recebeu a taça por ter dado mais assistências. Foram duas no total, enquanto que os seus outros dois companheiros de equipe não deram passes para gol na competição.

O craque português Cristiano Ronaldo ficou de fora da premiação, apesar de ter sido eleito o melhor em campo nas três primeiras partidas de Portugal na competição. O carrasco do time português, no entanto, ficou com o troféu de melhor goleiro. Claudio Bravo, que defendeu três pênaltis na semifinal, ficou com a Luva de Ouro.

