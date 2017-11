Campeonato Espanhol terá árbitro de vídeo a partir da próxima temporada

A exemplo da Alemanha e da Itália, a Espanha também terá árbitro de vídeo em seu principal campeonato a partir da próxima temporada, com início em agosto de 2018. A novidade, que começará a ser testada nos próximos meses, foi anunciada nesta quarta-feira pela Real Federação Espanhola de Futebol.

Como vem sendo recorrente, o auxílio do árbitro de vídeo será utilizado em apenas três situações: em lances de gol, pênaltis e cartões vermelhos. Em casos de dúvida em lances como estes, o juiz principal poderá pedir ao árbitro de vídeo para rever o lance com a ajuda de uma tela de televisão na beira do gramado.

A entidade espanhola afirmou também que os testes vão ser realizados futuramente, seguindo as orientações da International Football Association Board (IFAB). Não há detalhes sobre programação e jogos da atual edição do Campeonato Espanhol onde haverá a ferramenta disponível.