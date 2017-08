Campeonato do Flamengo tem cinco times com 100%

Passadas quatro rodadas do 57º Campeonato Interno de Futebol Minicampo Supermercado Pague Menos, no Flamengo Futebol Clube, cinco times ostentam 100% de aproveitamento. Os invictos são de cinco categorias diferentes: Top Collor/Restaurante Lê Pettit (Intersênior), Agropet Mineiro/KZA9 Tintas (Sênior), Biscoitam (Super Sênior), Torina Madeiras (Master) e Tacobrilho/Peol (Super Master).

No Clube Veteranos, cinco rodadas já foram disputadas no 54º Campeonato 50 Anos Soredavea, mas somente um time venceu todas. É a equipe da Auto Peças Brasil, líder isolada da categoria Sênior. Na Sede Náutica João Tamborlin, do Rio Branco, o fim de semana teve rodada dupla na categoria Jovens da 16ª Copa Esper Embalagens. E quem aproveitou para somar seis pontos foi o Trevilub/Manserv Logística, que, com as duas vitórias conquistadas, assumiu a liderança isolada, com 18 pontos. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O time ainda tem o vice-artilheiro do torneio, o atacante Guilherme Firmino, com 10 gols, apenas um a menos que o principal goleador, Sidnei José Francisco, do FK Fernandes Lavagens/Viel Seguros.