Campeões do mundo pela seleção divergem sobre transferência de Neymar

A transferência prestes a ser oficializada de Neymar, do Barcelona para o Paris Saint-Germain, não é unânime no futebol. O Estado conversou com dois campeões do mundo pela seleção brasileira que divergiram sobre o impacto da escolha do atacante para a carreira dele. A menos de um ano da próxima Copa do Mundo, na Rússia, o principal jogador da equipe do técnico Tite trocará de clube e de país.

Essa mudança foi a mesma realizada em 2013. Naquele ano, pouco depois da Copa das Confederações, o ex-santista se apresentou ao Barcelona. Agora, em 2017, um novo ciclo vai se iniciar na capital da França, Paris. “No futebol francês, vai ter mais liberdade do que na Espanha. É mais um craque que vai fortalecer o futebol na França. E minha aposta é que neste ano, ele será reconhecido como o melhor jogador do mundo”, disse o ex-atacante Pepe, ídolo do Santos.

LEIA TAMBÉM: Em Salvador, Vitória desafia o Grêmio após uma semana de mudanças no elenco

Pepe integrou a delegação brasileira nas Copas de 1958 e 1962 e se mostrou orgulhoso do atacante que conheceu anos atrás, quando Neymar ainda era criança. “Esse é o ano do Neymar. Tomara que ele dê certo no futebol francês. O Neymar é um bom menino e mostrava desde a infância que seria um grande jogador. E isso aconteceu. Estou muito contente porque ele fez o que achou que seria melhor, vai ganhar uma fortuna merecida”, comentou.