Campeão brasileiro, Carille vai estudar na CBF em dezembro

Fábio Carille só vai comemorar o título do Campeonato Brasileiro com os amigos e familiares em Sertãozinho (SP) após o dia 16 de dezembro. Depois da última rodada do Brasileirão, o técnico do Corinthians viajará para Teresópolis (RJ) e ficará na Granja Comary para fazer o curso de Licença Pro, promovido pela CBF, entre os dias 4 e 15 de dezembro. Só depois do curso, o campeão começará a curtir, de fato, as férias. Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians

O treinador corintiano cumprirá o último passo dentro do programa de formação de treinadores da CBF. Os estágios anteriores são as Licenças A, B e C. Em 2018, ele planeja estudar na Europa.

Fábio Carille é um estudioso. Gosta de estatísticas, análises e trabalhos táticos. Por isso, procurou o curso da CBF. Somente na Licença Pro serão 370 horas de aula – 260 horas de disciplinas teóricas e práticas de conteúdo específico, 50 horas de Estudos Especiais com Tutoria e mais 60 horas de Acompanhamento e Observação do Treinamento. O custo da inscrição para a Licença Pro é de R$ 18 mil.