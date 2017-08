Campanha e retrospecto de ‘campeões’ do 1º turno deixam Corinthians otimista

Além disso, o aproveitamento atual do Corinthians, com os 41 pontos já somados, é o melhor da história dos pontos corridos após 17 rodadas. Quem chegou mais perto foi o Atlético-MG de 2012 e o Cruzeiro de 2014, ambos com 39 pontos. E se vencer as duas partidas que ainda tem a fazer neste primeiro turno, alcançará os mesmos 47 pontos que o Cruzeiro fez em 2003. Detalhe: aquele campeonato foi disputado por 24 equipes e cada turno, portanto, teve 23 rodadas.

O Campeonato Brasileiro é realizado em turno e returno desde 2003 e o próprio Corinthians já contribuiu para a solidificação desse retrospecto três vezes, nos títulos que ganhou em 2005, 2011 e 2015. Até hoje, em apenas três ocasiões o primeiro colocado ao final do turno acabou falhando: o Grêmio em 2008 (deu São Paulo no final); o Internacional em 2009 (Flamengo campeão); e o Atlético-MG em 2012 (Fluminense levou o título).

Campeão antecipado do primeiro turno do Brasileirão, o Corinthians deu passo enorme rumo ao título da temporada. Nem tanto pela vantagem de oito pontos para o segundo colocado, bastante significativa, mas ainda não decisiva a 21 rodadas do fim da disputa. A quase “mão na taça” está ligada à história da competição: em 11 das 14 edições do Nacional disputadas por pontos corridos, o time que terminou o primeiro turno na frente levantou o troféu no final do ano.

Também contribui para o favoritismo do Corinthians atenções menos divididas com outras competições. O time alvinegro tem o Brasileiro como prioridade, apesar de estar na disputa da Copa Sul-Americana, torneio em que tem escalado formações alternativas e dado descanso aos principais titulares.

Já os quatro outros integrantes do grupo dos cinco primeiros colocados estão preocupados com fases decisivas ou das semifinais da Copa do Brasil (Grêmio e Flamengo) ou das oitavas da Copa Libertadores (Grêmio, Santos e Palmeiras).

LEIA TAMBÉM: Atacante de 16 anos é novidade em treino do Vasco visando o clássico de quarta

A cada entrevista, o discurso do técnico Fábio Carille e do elenco é o de pensar jogo a jogo e conter a empolgação. Ainda assim, nesta segunda-feira à noite todos eles reviveram a sensação de serem campeões em um evento no Parque São Jorge. O clube lançou um livro com fotos da campanha do título paulista deste ano.

Para o próximo jogo, contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira, no Mineirão, a equipe não deve contar com Marquinhos Gabriel. O meia sentiu dores na coxa esquerda e acabou substituído no segundo tempo do empate contra o Flamengo, no último domingo, no Itaquerão. O provável substituto é Giovanni Augusto.

Para completar, o atacante Romero foi confirmado como desfalque pelo técnico Fábio Carille na noite de segunda-feira. Com dores na coxa direita acusadas na última sexta-feira, o paraguaio dará lugar novamente a Clayson, que teve de ser substituído no segundo tempo do empate em 1 a 1 com o Flamengo por sentir cãibras.