Camisa do Corinthians no jogo da taça vai celebrar título brasileiro

A Nike, fornecedora de uniformes do Corinthians desde 2003, também homenageará o hepta com um patch especial na barra da frente. “Fizemos uma ativação muito positiva com a Estrella Galícia após a vitória sobre o Fluminense e a confirmação do título. Agora preparamos esta outra ativação com os patrocinadores da camisa”, afirmou Vinicius Azevedo, Gerente de Marketing do Corinthians.

Os patrocinadores vão modificar suas marcas para homenagear o título. Cia. Do Terno, Foxlux, Universidade Brasil, Minds e Ultra trocarão uma letra em cada um de seus respectivos logos pelo número 7, em alusão à conquista do sétimo título do Campeonato Brasileiro. A Alcatel, que ocupa as costas do manto alvinegro, aproveitará a ocasião para lançar o seu novo celular: o A7.

Os uniformes que os jogadores do Corinthians vão vestir neste domingo, no jogo da entrega da taça, diante do Atlético-MG, terão mudanças para celebrar a conquista do heptacampeonato brasileiro.

BUSCA POR REFORÇOS – Com o título assegurado e a festa garantida, a diretoria já trabalha nos bastidores para reforçar o elenco de olho na Libertadores em 2018. Alguns nomes já estão encaminhados. Um deles é o do atacante Júnior Dutra, do Avaí. O clube retomou as negociações, suspensas em outubro, e aguarda apenas o fim do Campeonato Brasileiro para concluir o negócio – o time catarinense luta para escapar do rebaixamento.

Com 29 anos, o atacante fez 51 jogos com o Avaí nesta temporada e já marcou 16 gols, nove deles no Brasileiro. O treinador corintiano admira a versatilidade do jogador, que pode ser a principal referência ofensiva. Júnior Dutra também faz as funções pelos lados do campo.

Outro nome na mira do campeão brasileiro é o do volante Renê Junior, que pertence à Ponte Preta, mas está emprestado ao Bahia. Sonho antigo dos corintianos, o marcador é o segundo que mais desarma no Brasileirão. Dos 37 jogos do Bahia, Renê Júnior esteve presente em 29 e acumulou 92 desarmes, média de 3,2 por partida. No quesito, o atleta do Bahia só perde para Jean, volante que pertence ao próprio Corinthians, mas que está emprestado do Vasco.