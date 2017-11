Camisa 10 é destaque na 1ª Copa Regional de Futebol de Base

A 1ª Copa Regional de Futebol de Base, que reuniu times de escolinhas de futebol de Americana, Limeira, Nova Odessa, Piracicaba e Santa Bárbara d’Oeste, chegou ao fim no último sábado, com as decisões das quatro categorias em disputa no campo do CSU (Centro Social Urbano), em Santa Bárbara.

O Camisa 10, de Americana, foi o grande destaque do torneio, conquistando o título em duas categorias e ainda vencendo a disputa de terceiro lugar em outra.

No Sub-10, a equipe venceu o Unidos da Cordenonsi em final equilibrada por 1 a 0, enquanto no Sub-14 a taça veio com goleada por 4 a 1 sobre o mesmo adversário. Nas outras categorias, se sagraram campeões o Unidos da Cordenonsi no Sub-12, com vitória por 2 a 1 sobre o Gol de Placa na decisão, e o Colorado no Sub-16, em triunfo por 4 a 3 sobre o Instituto JR Dias.