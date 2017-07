Camisa 1 define melhores pegadores de pênaltis do ano

Foto: Divulgação

Cerca de 100 pessoas acompanharam a 12ª edição do Festival de Pênaltis, realizado nesta segunda-feira, na Escola de Goleiros Camisa 1, em Americana. Os 85 goleiros que treinam na escola foram divididos em quatro categorias. Os vencedores foram Pedro Luís Tardiveli (7 a 10 anos), Guilherme Barion (11 a 12 anos), André Franco Bueno Filho (13 a 15 anos) e Fabíola, do time feminino do Rio Branco (16 a 18 anos).

Cada goleiro recebeu 15 cobranças, com cada defesa sendo enumerada por professores da escola. Após o evento, alunos e familiares confraternizaram num café da tarde.

No próximo domingo, a partir das 8h30, a Camisa 1 promove um novo evento. Será o 1º Aulão Funcional FT, uma mistura de treino ao ar livre, exercícios, alongamento e ginástica. Todos os participantes concorrerão a sorteios de prêmios.