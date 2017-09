Camilo tem lesão muscular confirmada e desfalcará Internacional por três semanas

O Internacional confirmou nesta terça-feira que o meia Camilo sofreu uma lesão muscular na panturrilha direita que deverá tirá-lo dos gramados por três semanas. O jogador havia sentido dores durante a partida contra o Atlético Mineiro, na quarta passada, pelas quartas de final da Copa da Primeira Liga, no Beira-Rio.

Outra baixa para o técnico Guto Ferreira na equipe é o meia D´Alessandro que, com um edema muscular na coxa direita, será reavaliado ao longo da semana pelo departamento médico. Desta forma, o jovem Juan poderá surgir como novidade na equipe que tem pela frente o confronto gaúcho contra o Juventude, no sábado, às 16h30, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Guto Ferreira, que comandou um treinamento nesta terça no CT do Parque Gigante, em Porto Alegre, também não poderá contar com o volante Rodrigo Dourado (suspenso pelo terceiro cartão amarelo) e com o zagueiro Danilo Silva (entorse no tornozelo direito) para o duelo contra o Juventude. Já volante Felipe Gutiérrez, que está defendendo o Chile nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2018, voltará ao grupo na quarta.