Camilo sente desconforto muscular na panturrilha e vira desfalque no Inter

Nas primeiras atividades da pré-temporada, Camilo vinha sendo escalado como titular pelo técnico Odair Hellmann, formando uma linha ofensiva no meio-campo com William Pottker e D’Alessandro.

Camilo também não havia participado da atividade na segunda e sua contusão foi confirmada nesta terça. O Inter, contudo, não confirmou quando o meia terá condições de treinar com o elenco. O mesmo ocorre com o atacante Wellington Silva, recém-contratado do Fluminense e que ainda trabalha a preparação física.

A temporada ainda nem se iniciou oficialmente e o Internacional já tem o seu primeiro desfalque. Trata-se do meia Camilo, que sentiu um desconforto muscular na panturrilha esquerda e novamente não treinou nesta terça-feira.

Sem o meia, o treinador voltou a colocar Patrick na posição, como já fizera na segunda. O ex-jogador do Sport é volante de origem, mas tem sido escalado mais à frente. Durante o treino desta terça, Odair ainda testou o atacante uruguaio Nico López no lugar do novo reforço.

O Inter, assim, treinou nesta terça-feira com: Danilo Fernandes; Dudu, Klaus, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenilson, William Pottker, D’Alessandro e Patrick; Leandro Damião. A estreia oficial na temporada será no próximo dia 18, contra o Veranópolis, no Beira-Rio, pelo Campeonato Gaúcho.

