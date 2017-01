Camilo exalta estreia na seleção e homenagem aos ex-colegas

Ex-jogador da Chapecoense, o meia Camilo viveu uma noite especial no Engenhão nessa quarta-feira. O jogador do Botafogo entrou no segundo tempo e protagonizou um dos raros lances diferenciados da partida, ao dar uma “caneta” no colombiano Berrío, que está se transferindo para o rival Flamengo. O lance levantou a torcida, e a primeira chance na seleção deu ao jogador a esperança de voltar a jogar na equipe nacional.

“Sempre sonhei (em estar na seleção). Esse momento é só de agradecer. Quis botar minha alegria dentro de campo. É um dia que vai ficar marcado na minha vida. Sou muito grato a Deus por isso”, afirmou Camilo após a partida.

O jogador também repetiu o que dissera na terça-feira, quando se apresentou à seleção. Para Camilo, o Jogo da Amizade teve significado duplo para ele por estar estreando na seleção e prestando uma homenagem a ex-colegas de clube, já que atuou na Chapecoense antes de se transferir para o Botafogo.

“Tem um significado muito importante para mim, de estar representando o povo de Chapecó. Estou no meu estado, no estádio do meu clube. Quis aproveitar minha oportunidade com alegria, e sonho desde criança em vestir essa camisa. Hoje (quarta), me sinto realizado, me sinto completo, no ápice da minha carreira. Sou muito grato ao Tite”, declarou.