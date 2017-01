Camarões empata com o Zimbábue em amistoso de preparação para Copa Africana

A seleção de Camarões empatou, nesta terça-feira, seu último amistoso antes da Copa Africana de Nações. Jogando em casa, em Iaundê, a equipe ficou no 1 a 1 com o Zimbábue, time que também estará na competição continental a partir do próximo sábado, no Gabão.

Desfalcada de Eto’o, que se aposentou da seleção, Camarões terá que disputar a competição sem o atacante Jean-Eric Maxim Choupo-Moting (do Schalke 04), o zagueiro Joel Matip (do Liverpool) e o lateral Allan Nyom (do Watford), que recusaram a convocação para ficarem com seus clubes.

LEIA TAMBÉM: FPF faz homenagem à Chapecoense com jogadores de clubes paulistas

Nesta terça, Moukandjo, do francês Lorient, fez o único gol dos camaroneses, que haviam saído atrás no placar. Ndoro anotou para o Zimbábue, que está no chamado “Grupo da Morte”, contra Argélia, Tunísia e Senegal.

Quatro vezes campeão continental, com os títulos de 1984, 1988, 2000 e 2002, Camarões irá integrar o Grupo A da Copa Africana, que além de Burkina Fasso, adversário da estreia, quarta, também conta com os anfitriões do Gabão e Guiné Bissau.

OUTROS JOGOS – Também nesta terça, a Argélia fez um jogo-treino contra a Mauritânia e venceu por 6 a 0. Já Arábia Saudita e Eslovênia ficaram no 0 a 0 em amistoso disputado em Abu Dabi.

LEIA TAMBÉM: Levir Culpi lamenta empate e problemas na finalização do Fluminense