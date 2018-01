Caíque se destaca e Corinthians derrota o PSV nos pênaltis

O Corinthians estreou com o pé direito na temporada, nesta quarta-feira. Em seu primeiro jogo no ano, o time alvinegro derrotou o PSV Eindhoven por 5 a 4 nos pênaltis, após empatar por 1 a 1 no tempo normal, no estádio do Orlando City, pela Florida Cup. O destaque da partida foi o goleiro Caíque, que fez pelo menos duas grandes defesas no segundo tempo e ainda pegou um pênalti na disputa de penalidades. A equipe de Fábio Carille volta a campo no sábado, para encarar o Rangers, da Escócia, às 16h (de Brasília).

Enquanto o Corinthians chegou na Florida Cup como campeão brasileiro, o PSV também vive um grande momento. É o atual líder do Campeonato Holandês, com 46 pontos, cinco a mais do que o Ajax, em 18 rodadas. Foto: Reprodução / Twitter / Corinthians

Preocupado com o desgaste físico, devido aos poucos dias de treinamento, Carille decidiu escalar duas formações distintas no primeiro e segundo tempo. Na primeira metade do jogo, a equipe foi a campo com: Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Gabriel, Rodriguinho, Jadson, Clayson e Romero; Kazim. Essa é a formação que deve estrear no Campeonato Paulista, quarta-feira, contra a Ponte Preta.