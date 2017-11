Caio Monteiro enaltece invencibilidade do Vasco e celebra tropeço de rivais

O Vasco está no caminho certo em busca de uma vaga na Copa Libertadores. E não apenas porque vem de uma boa sequência invicta, mas porque os principais adversários estão colaborando. Essa, ao menos, foi a avaliação feita pelo atacante Caio Monteiro em entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira.

Autor do gol de empate contra o São Paulo por 1 a 1, resultado que ampliou a invencibilidade do Vasco para dez partidas no Campeonato Brasileiro, Caio Monteiro lembrou que os dois principais concorrentes por uma vaga Copa na Libertadores foram derrotados na rodada. Precisando ganhar apenas uma posição para chegar ao G7, assim, o time vascaíno está a um ponto do Flamengo e dois do Botafogo. A equipe cruzmaltina voltará a campo pelo Brasileirão na quarta-feira, contra o Atlético-MG, às 21h45, em São Januário.

“Sabemos que estamos perto do nosso objetivo e que estamos jogando bem. Os times que estão na nossa frente estão perdendo. Conseguimos pontuar em casa ontem (domingo), graças a Deus, e sabemos que isso é muito importante”, avaliou o atacante, acrescentando que o Vasco tem condições de manter a boa sequência.