Cafu e Maradona são confirmados entre assistentes de sorteio da Copa de 2018

A Fifa anunciou oficialmente nesta terça-feira sete de oito nomes de peso da história do futebol que participação como assistentes do sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2018, no próximo dia 1º de dezembro, em Moscou. Um deles será o ex-lateral Cafu, duas vezes campeão mundial pelo Brasil, em 1994 e 2002, sendo a última delas como capitão do penta conquistado pelo time nacional. Maradona, vencedor e grande nome do Mundial de 1986 pela Argentina, também foi confirmado para desempenhar este papel na cerimônia da entidade na qual hoje possui o cargo de embaixador.

Laurent Blanc, campeão do mundo pela França em 1998, e Fabio Cannavaro, capitão da Itália que levantou o troféu do Mundial de 2006, serão outros dois ex-jogadores que atuarão como assistentes neste sorteio.

LEIA TAMBÉM: Decisivo, Diego ganha elogios de Rueda após vitória do Flamengo

O ex-goleiro Gordon Banks, que fez parte da seleção inglesa vencedora da Copa de 1966 e foi o autor da épica defesa após uma cabeçada de Pelé no jogo no qual o Brasil eliminou os ingleses do Mundial de 1970, também foi confirmado com participante do evento nesta condição de auxiliar.