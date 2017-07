Cabral vira preocupação e Robinho é liberado para voltar ao Cruzeiro

O técnico Mano Menezes recebeu uma boa e uma má notícia nesta segunda-feira. De volta aos trabalhos após o empate sem gols com o Vitória, o Cruzeiro contou com o retorno do meia Robinho no treino. Por outro lado, o volante Ariel Cabral sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e virou motivo de preocupação para a comissão técnica.

Cabral será submetido a exames nesta terça-feira para saber a gravidade da lesão. Mas já é certo que estará de fora da partida contra o Vasco, na quinta, em Volta Redonda. Os testes servirão para determinar o prazo de ausência do argentino dos gramados. A contusão preocupa porque o Cruzeiro tem dois duelos com o Grêmio, pelas semifinais da Copa do Brasil, nas próximas semanas.

A boa notícia é que Robinho voltou a treinar nesta segunda, após ser liberado pela preparação física. Totalmente recuperado de lesão, o meia está à disposição de Mano Menezes para o jogo de quinta.