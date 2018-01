Burocrático, União é superado pela Matonense

A criatividade esperada para o meio-campo, porém, não foi o forte do time alvinegro na etapa inicial. Jean Natal, o camisa 10, teve dificuldade na missão de organizar a equipe. Na contenção, Thiago Batista foi amarelado ainda antes da primeira metade da etapa e não seria exagero ter recebido o segundo cartão aos 25 minutos, em falta no círculo central.

O União Barbarense pouco ameaçou a Matonense e começou o Campeonato Paulista da Série A3 com derrota. A equipe comandada pelo técnico Claudemir Peixoto foi batida por 2 a 0, na tarde desta quarta-feira (17), no estádio Sócrates Stamato, em Bebedouro, pela primeira rodada da competição. A Matonense também não fez uma partida primorosa, mas foi o suficiente para explorar falhas pontuais da defesa alvinegra, além da nulidade do ataque.

Wallace deu a primeira mostra de perigo da Matonense aos 26, em conclusão da entrada da área, à esquerda de Alan Tobias. O Leão da 13 respondeu aos 33, quando Edson Rocha subiu mais que a marcação da casa e carimbou a trave de Paulo André. No contra-ataque, a Matonense encontrou o primeiro gol. O meia Ayrton arriscou da meia-lua e marcou um golaço no ângulo esquerdo.

Confira o suplemento especial com o Guia do Paulistão de 2018

Para o segundo tempo, o técnico Claudemir Peixoto esperou até aos 13 minutos para tentar mudar o roteiro do jogo, com a entrada do atacante Giva, veloz, no lugar do zagueiro Edson Rocha. Mas a proposta não deu resultado. A Matonense permaneceu com o domínio das ações, exigindo participação ativa de Alan Tobias.

O segundo gol do time de Matão veio aos 31 minutos. Arthur levantou a bola para a área em cobrança de falta, a defesa do Leão da 13 afastou, Wallace aproveitou a sobra para encher o pé e parar na trave, mas em nova sobra Rafael colocou para dentro.

Abuda e Sávio também entraram ao longo da etapa final, nos lugares de Souza e Romarinho, respectivamente, mas não conseguiram mudar as coisas para a equipe barbarense. O goleiro Paulo André não foi exigido até o encerramento dos 90 minutos.

O União tentará pontuar pela primeira vez no torneio neste sábado (20), quando fará seu primeiro compromisso em casa, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, às 17 horas, contra o Manthiqueira, clube de Guaratinguetá que estreia na divisão nesta temporada.

FICHA TÉCNICA

MATONENSE 2 X 0 UNIÃO BARBARENSE

MATONENSE Paulo André; Rodrigo, Paulo Henrique, Alan e Welington; Murilo, Jougle, Arthur e Ayrton (Cléber); Rafael (Jonathan) e Wallace (Matheus). Técnico: Dennio Dago.

UNIÃO BARBARENSE Alan Tobias; Alex Ferreira, Edson Rocha, Magno e Souza (Abuda); Cláudio Britto, Thiago Batista, Claudinei e Jean Natal; Rafael Magalhães e Romarinho (Sávio). Técnico: Claudemir Peixoto.

GOLs: Ayrton, aos 34’/1T, e Rafael, aos 32’/2T (Matonense).

ÁRBITRO: Ricardo Bittencourt da Silva.

CARTÕES AMARELOS: Jonathan (Matonense); Thiago Batista, Jean Natal, Claudinei e Giva (União Barbarense).

PÚBLICO: 39 pagantes.

RENDA: R$ 390,00.

LOCAL: Estádio Sócrates Stamato, em Bebedouro (SP).