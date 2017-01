Burkina Faso e Camarões vencem e garantem vaga nas semifinais da Copa Africana

Burkina Faso e Camarões venceram neste sábado e garantiram vaga nas semifinais da Copa Africana de Nações. Vice-campeã da última edição, Burkina Faso bateu a Tunísia por 2 a 0, em partida realizada no Stade de l’Amitié, em Libreville, no Gabão.

O duelo foi bastante equilibrado, tanto é que o placar só foi aberto aos 40 minutos do segundo tempo. Após cobrança de falta na área, Bancé mandou para as redes. O segundo gol veio em contra-ataque, nos minutos finais. O time tunisiano foi para o tudo ou nada. Com um escanteio a seu favor, até o goleiro foi para a área. Burkina Faso aproveitou para arrancar com Nakoulma, que passou por um zagueiro e empurrou a bola para as redes com o gol vazio.

LEIA TAMBÉM: China comemora o inchaço da Copa do Mundo em 2026 de 32 para 48 países

Burkina Faso agora aguarda pelo vencedor do confronto entre Egito e Marrocos, que acontecerá neste domingo, em Port-Gentil, para conhecer o adversário das semifinais. Do outro lado da chave, Camarões encontrou bastante dificuldade para eliminar Senegal e só conseguiu avançar na disputa de pênaltis.

Após empate sem gols no tempo regulamentar e na prorrogação, Camarões fez 5 a 4 nas penalidades. Na próxima fase, o time aguarda pelo vencedor do confronto entre a República Democrática do Congo (ex-Zaire) e Marrocos, que também acontece neste domingo.

Nas semifinais, Burkina Faso entrará em campo nesta quarta-feira. Camarões jogará no dia seguinte. A final acontecerá no dia 5. O vencedor da competição garante vaga na Copa das Confederações da Rússia, em junho deste ano.

LEIA TAMBÉM: No Cruzeiro, Arrascaeta cita lição ensinada pela Chapecoense: 'Dar valor à vida'