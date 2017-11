Buffon chora ausência da Itália na Copa

This Champion deserved a better farewell. Gigi Buffon, a legend for the ages. #ItalySweden #Italy pic.twitter.com/AgFMIEzNGE — Nowshad Khaleque (@NowshadKhaleque) November 13, 2017

Fora de uma Copa do Mundo após sessenta anos, a seleção da Itália terá de dar a volta por cima para novamente dar alegria a seus torcedores. Pelo menos essa é a visão do goleiro Gianluigi Buffon, campeão do mundo em 2006 e um dos maiores ídolos do país. Logo após o empate por 0 a 0 com a Suécia, nesta segunda-feira, em Milão, o jogador lamentou o resultado e anunciou sua aposentadoria da equipe nacional.

“Não sinto essa eliminação apenas por mim, mas sim por todo o futebol italiano, pelo país. Falhamos em algo que também significa muito para nossa sociedade. Lamento muito terminar assim, porque o tempo é implacável, ele passa e não volta atrás”, disse o goleiro após a partida, que deve ter um jogo de despedida pela seleção.