Bryan se diz preparado para substituir Diogo Barbosa na lateral do Cruzeiro

Com a saída de Diogo Barbosa para o Palmeiras, o lateral-esquerdo Bryan, exaltado pelo técnico Mano Menezes, garante que está pronto para assumir a posição já neste domingo, quando o Cruzeiro enfrenta o Vitória, no estádio Barradão, em Salvador, pela 36.ª rodada, e nos outros dois jogos da equipe no Campeonato Brasileiro.

“Estou preparado e creio que tenho potencial, por isso que estou no Cruzeiro. Mas claro que tenho que dar um algo a mais. O Diogo Barbosa é um jogador que fez uma grande temporada, que se destacou no nosso elenco, que se destacou na Copa do Brasil com o título e agora, na saída dele, fica a minha responsabilidade de dar sequência e fazer o meu melhor”, afirmou o jogador.

LEIA TAMBÉM: Treze torcedores são detidos após briga que antecedeu Fla-Flu no Rio

Garantido por Mano Menezes nas últimas partidas mesmo se Diogo Barbosa permanecesse, por conta do planejamento que o treinador fez, Bryan quer aproveitar esses minutos em campo para se firmar como titular da lateral esquerda do time mineiro.