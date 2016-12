Bruno Correa fecha acordo para continuar no Rio Branco

O Rio Branco confirmou nesta segunda-feira (26) a permanência do centroavante Bruno Correa no elenco que vai disputar o Campeonato Paulista da Série A3. O jogador vem treinando com o grupo desde o início da preparação, no fim de novembro, mas ainda não havia dado certeza que continuaria na equipe em 2017, em virtude do assédio de outros clubes. Ele havia prometido dar uma resposta depois do Natal, e, influenciado por seus familiares, que são de Americana, garantiu que defenderá o Tigre durante a próxima temporada. Foto:

Com 30 anos, Bruno Correa começou a carreira no próprio Rio Branco, em 2008, e viveu seu auge em 2014, quando defendeu o Botafogo. O atacante assinará contrato com o Tigre no dia 3 de janeiro, quando o plantel se reapresenta após o recesso para as festas de fim de ano. Atualmente, ele tem vínculo até o fim de janeiro com o Colorado (PR). Caso a diretoria riobranquense não consiga antecipar a rescisão do jogador com o time paranaense, Bruno Correa só poderá atuar a partir da segunda rodada da Série A3, já que a estreia da equipe na competição será no último fim de semana de janeiro, contra o Nacional, em São Paulo.

O diretor Dado Salau comemorou a permanência do candidato a camisa 9 do clube em 2017. “Entendo que se trata de um jogador diferente para a Série A3. Vai nos ajudar muito, por sua qualidade e por estar bem fisicamente. Depois que assinar contrato, ele só sairá do Rio Branco se tiver uma proposta muito boa para fora do País”, afirmou. Com a confirmação de Bruno Correa, o alvinegro já tem 19 jogadores certos para a próxima temporada.

Junto do centroavante, o goleiro Neto chega dia 3 a Americana para assinar contrato. Outros 17 atletas já assinaram e iniciaram os treinamentos com o clube: o goleiro Ronaldo, o lateral-direito Mima, os zagueiros Rafael Rufino, Luiz Paulo, Diogo e Jefferson, os volantes Vinicius Corrêa, Cesinha, Bismarck, Keitá e Fábio Baiano, os meias Jhonatan Bispo e Thiago Silva e os atacantes Júlio, Wellington, Daisson e Ítallo.