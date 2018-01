Brighton & Hove bate o Crystal Palace e avança à 4ª fase da Copa da Inglaterra

O Brighton & Hove Albion venceu um emocionante duelo diante do Crystal Palace nesta segunda-feira, em casa, e garantiu vaga na quarta fase da Copa da Inglaterra. O gol de Murray aos 41 minutos do segundo tempo deu a vitória aos mandantes na primeira partida oficial com auxílio do árbitro de vídeo no país.

Depois de muitos testes, a Associação de Futebol da Inglaterra (FA) finalmente decidiu colocar o Árbitro Assistente de Vídeo (VAR, na sigla em inglês) em ação nesta segunda. E a primeira prova transcorreu sem problemas, uma vez que o juiz Andre Marriner sequer precisou utilizá-lo.

Com a bola rolando, o Brighton abriu o placar aos 16 minutos. Schelotto recebeu pela direita e tocou no meio para Dale Stephens, que dominou já cortando o marcador e encheu o pé. Hennessey chegou a tocar na bola, mas não a tirou do caminho do gol.