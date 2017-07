Briga de Felipe Melo com preparador físico iniciou crise com Cuca

O afastamento do volante Felipe Melo do jogo do Palmeiras deste sábado, contra o Avaí, foi a etapa mais recente de um longo entrevero entre o jogador e o técnico Cuca. O Estado apurou que o estopim do desentendimento aconteceu em 22 de maio, quando o atleta discutiu com o preparador físico do clube, Omar Feitosa, durante um rachão na Academia de Futebol.

Na ocasião, a briga teve como motivo o placar do jogo recreativo realizado às vésperas do encontro com o Atlético Tucumán, da Argentina, pela Copa Libertadores. Os dois tiveram uma discussão áspera e foram contidos por Cuca enquanto deixavam o gramado rumo ao vestiário. A exposição pública do desentendimento em uma atividade aberta à imprensa levou a diretoria a multar o volante e o preparador com desconto em parte do salário.

Na parte interna da Academia de Futebol, no vestiário, a discussão continuou. Felipe Melo e Feitosa trocavam acusações e ofensas. Cuca tentou amenizar os ânimos e por achar que o preparador físico tinha razão no assunto e considerar que Felipe Melo estava exaltado demais no momento, terminou também por se desentender com o jogador.