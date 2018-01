Bressan renova contrato com o Grêmio até o final de 2019

Presente no segundo jogo da final da Copa Libertadores, contra o Lanús, na Argentina, ao substituir o argentino Kannemann, o zagueiro Matheus Bressan teve, na manhã desta quinta-feira, seu contrato renovado com o Grêmio até o final de 2019. O último vínculo havia sido encerrado no final de 2017.

Bressan chegou ao seu auge no time gaúcho na temporada passada. Na grande final da Libertadores, contra o Lanús, com atuação segura, foi decisivo para o tricampeonato do Grêmio. Hoje, mesmo reserva, ele é um dos jogadores de confiança de Renato Gaúcho, que já havia o comandado em 2013.

O defensor de 24 anos construiu sua carreira profissional no Grêmio, clube em que chegou do Juventude no início da temporada de 2013. Bressan começou bem, tanto que logo em sua primeira temporada foi titular em 55 jogos na campanha que culminou com o time sendo vice-campeão do Campeonato Brasileiro, mas perdeu espaço e foi emprestado para o Flamengo e, depois, para o Peñarol, do Uruguai.