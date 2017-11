Braz agradece apoio após cusparada e critica santista que ‘passou dos limites’

Alvo de cusparadas após a derrota do Santos por 2 a 1 para o Vasco, na última quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, David Braz fez uma postagem nas redes sociais agradecendo o apoio dos torcedores que criticaram o episódio no estádio da Vila Belmiro, em Santos. De acordo com o zagueiro, tratou-se de um caso isolado que não representa o comportamento do “verdadeiro torcedor” santista.

Na briga pelo título brasileiro, o Santos saiu vencendo o Vasco com gol de Ricardo Oliveira, mas sofreu a virada, com gols de Evander e Nenê no final do segundo tempo, e viu o líder Corinthians disparar na tabela de classificação. A torcida vaiou, xingou os atletas e tentou atingi-los com cusparadas na saída de campo.

Lucas Lima foi quem mais irritou a torcida. O meia, que deu uma bela assistência para Ricardo Oliveira e levou a mão à orelha para rebater as vaias, foi um dos mais xingados diante da surpreendente virada do time carioca. A relação do camisa 10 com os torcedores já estava balançada por causa da demora do jogador em responder à proposta de renovação de contrato, que termina no fim do ano. Ele saiu de campo sem dar entrevistas.