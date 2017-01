Brasileiro marca pelo Valencia, mas Celta vence de novo e avança na Copa do Rei

Depois de golear por 4 a 1 no jogo de ida, fora de casa, na semana passada, o Celta voltou a vencer o Valencia, desta vez por 2 a 1, em Vigo, para assegurar classificação nesta quinta-feira com enorme tranquilidade às quartas de final da Copa do Rei.

Mesmo podendo avançar até com derrota à próxima fase, o Celta buscou o ataque no duelo em casa e abriu o placar aos 16 minutos do segundo tempo, com um gol de Giuseppe Rossi. Pouco depois, porém, aos 18, o atacante brasileiro Vinicius Araújo, ex-Cruzeiro e Sport, deixou tudo igual para os visitantes.

O Valencia, entretanto, precisava golear para seguir vivo na competição e acabou levando o segundo gol nos acréscimos do tempo normal, aos 48, quando Sisto balançou as redes e garantiu nova vitória sobre a equipe valenciana.

Ciente de que o Valencia teria pouca chance de se classificar às quartas de final, o técnico interino Salvador González “Voro” preferiu não escalar os seus principais titulares neste confronto da Copa do Rei, poupando os mesmos para o duelo diante do Espanyol, domingo, em casa, pelo Campeonato Espanhol – a equipe hoje está logo acima da zona de rebaixamento da competição, em 17º lugar, com apenas 13 pontos.

Em outro jogo já encerrado nesta quinta-feira pela Copa do Rei, o Eibar também garantiu classificação às quartas de final ao empatar por 0 a 0 com o Osasuna, em casa. No duelo de ida, o time também havia conquistado ótima vantagem por 3 a 0, atuando como visitante.

Assim, Celta e Eibar se juntaram a Atlético de Madrid, Barcelona, Real Sociedad, Alavés e Alcorcón como times que também já garantiram vaga na próxima fase, cujos confrontos serão definidos por meio de sorteio nesta sexta-feira.