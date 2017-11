Brasileiro Cairo Santos é anunciado pelo Chicago Bears e volta à NFL

O brasileiro Cairo Santos está de volta à NFL, a principal liga de futebol americano dos Estados Unidos. Nesta segunda-feira, o kicker de 26 anos, que estava sem equipe desde o fim de setembro, foi anunciado como novo reforço do Chicago Bears para o restante da temporada.

Cairo é o primeiro jogador nascido no Brasil a conseguir espaço na NFL. Ele atuou por três anos com a camisa do Kansas City Chiefs, mas foi dispensado no dia 30 de setembro, após sofrer uma lesão na virilha que o tiraria de ação por boa parte desta temporada.

Apesar da dispensa, Cairo tem ótimos números na carreira pelo Chiefs. São 80 field goals convertidos em 105 tentados ao longo dos três anos com a franquia, sendo que nas três partidas em que atuou nesta temporada, esteve perfeito: três field goals convertidos em três tentados, além de seis extra points marcados em seis tentativas.