Brasil vai enfrentar Espanha, Níger e Coreia do Norte no Mundial Sub-17

A Fifa realizou nesta sexta-feira, em Mumbai, os sorteios dos grupos da edição deste ano do Mundial Sub-17 e apontou os primeiros adversários da seleção brasileira na competição. A equipe é a cabeça de chave do Grupo D e terá as seleções da Espanha, do Níger e da Coreia do Norte como suas adversárias.

A seleção brasileira se classificou para o Mundial após conquistar o título do Sul-Americano Sub-17, no Chile, em março. Agora, tentará encerrar um jejum na competição que vem desde 2003. Ainda assim, a equipe é a segunda maior vencedora, atrás da Nigéria, do Mundial Sub-17, com três conquistas – os outros títulos foram assegurados em 1997 e 1999.

Teoricamente o principal adversário do Brasil na fase de grupos do torneio, a Espanha se classificou para o Mundial após conquistar neste ano o título do Campeonato Europeu Sub-17. O Níger fará a sua estreia no torneio após ser o quarto colocado no Africano Sub-17. Já a Coreia do Norte obteve a vaga com o quarto lugar no Asiático Sub-16 do ano passado.