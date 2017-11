Brasil se mantém na vice-liderança do ranking da Fifa; Espanha sobe para 6º lugar

O ranking da Fifa voltou a ser atualizado pela entidade nesta quinta-feira e confirmou a permanência do Brasil na vice-liderança, com 1.619 pontos, apenas 12 atrás da líder Alemanha, que sustenta a ponta desde setembro passado. A seleção brasileira permaneceu no segundo lugar depois de ter fechado a sua temporada neste mês com vitória sobre o Japão (3 a 1, em Lille, na França) e empate com a Inglaterra (0 a 0, em Londres) em amistosos que serviram de preparação para a Copa do Mundo de 2018.

Essa foi a última atualização do ranking da Fifa antes do sorteio dos grupos do Mundial, no próximo dia 1º de dezembro, em Moscou, e também confirmou a manutenção de Portugal, Argentina e Bélgica nas respectivas terceira, quarta e quinta colocações, postos que já ocupavam no mês passado.

LEIA TAMBÉM: Modesto diz que recuperou Santos: 'Criatividade tem de superar falta de recursos'

A principal novidade do Top 10 do ranking da Fifa foi a ascensão da Espanha, que subiu do oitavo para o sexto lugar. Os espanhóis deixaram para trás a Polônia, que caiu uma colocação e agora figura na sétima, e também a França, que desceu da sétima para a nona posição.