Brasil-RS vira, começa a sonhar com G4 da Série B e liga sinal de alerta do Goiás

O Goiás se mostrou mais perigoso durante todo o primeiro tempo, tocava a bola no campo adversário e criou as melhores oportunidades de gols como aos oito minutos, quando Andrezinho aproveitou a sobra da defesa do Brasil e chutou para grande defesa de Marcelo Pitol. O time gaúcho era mais precavido, no entanto respondeu à altura. Após cobrança de escanteio, Leandro Leite mandou rente à trave. A bola desviou em Andrezinho antes de ir pela linha de fundo.

O triunfo deixou o Brasil-RS sonhando novamente com o G4. O time gaúcho soma 30 pontos, no meio da tabela de classificação, contra 34 do Ceará, o quarto colocado. Já o Goiás, que não vence há cinco jogos, viu o sinal de alerta ligar. A equipe goiana aparece na 15.ª posição com 25 pontos, a dois da zona de rebaixamento.

O Brasil-RS não demorou para se recuperar da derrota por 4 a 1 para o Londrina na semana passada. Nesta terça-feira, em casa, o time de Pelotas (RS) saiu perdendo, mas acabou virando para cima do Goiás por 2 a 1, em partida realizada no estádio Bento Freitas, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O time esmeraldino foi apertando e chegou ao gol aos 29 minutos. Após cruzamento de Andrezinho, a bola ficou viva para Carlos Eduardo. O atacante puxou para a perna direita e chutou para o fundo das redes. O gol fez o Goiás dar campo para o Brasil-RS. O clube gaúcho, então, aproveitou. Sciola cobrou escanteio na cabeça de Lincom, que escorou. Leandro Leite ajeitou para Marcinho deixar tudo igual.

O Brasil-RS voltou para o segundo tempo mais atento e precisou de apenas 13 minutos para virar o jogo para cima do Goiás. Em nova cobrança de escanteio de Éder Sciola, Lincom desviou e Juninho tirou do goleiro Marcelo Rangel e viu Rafinha empurrar para o gol.

A virada motivou o time gaúcho, que partiu com tudo para cima do Goiás. No contra-ataque, Marcinho deixou Lincom de frente para Marcelo Rangel. O atacante, porém, pegou mal na bola e jogou para fora, desperdiçando grande oportunidade. Com o time visitante recuado, o Brasil-RS ainda chegou com Teco. O zagueiro acertou a trave do goleiro esmeraldino, antes do apito final.

Na próxima rodada, a 23.ª, o Brasil-RS visita o Náutico no dia 6 de setembro, às 21h45, na Arena Pernambuco, no Recife. No mesmo dia, às 19h30, o Goiás recebe o Paraná no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

BRASIL-RS 2 x 1 GOIÁS

BRASIL-RS – Marcelo Pitol; Éder Sciola (Ednei), Leandro Camilo, Teco e Breno; João Afonso, Leandro Leite, Rafinha (Misael) e Marcinho; Juninho (Cassiano) e Lincom. Técnico: Clemer.

GOIÁS – Marcelo Rangel; Everton Sena, Matheus Ferraz, Alex Alves e Carlinhos; Péricles (Nathan), Ramires, Léo Sena e Andrezinho (Jean Carlos); Carlos Eduardo e Gustavo (Júnior Viçosa). Técnico: Argel Fucks.

GOLS – Carlos Eduardo, aos 29, e Marcinho, aos 37 minutos do primeiro tempo; Rafinha, aos 13 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – João Afonso, Teco e Rafinha (Brasil-RS); Alex Alves, Carlos Eduardo, Jean Carlos e Péricles (Goiás).

ÁRBITRO – Péricles Bassols Pegado Cortez (PE).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS).