Brasil-RS vence o Criciúma e ‘respira’ na luta contra o rebaixamento na Série B

O Brasil-RS conquistou uma importante vitória nesta sexta-feira, fora de casa, em partida que abriu a 19.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em um momento difícil na competição, o time de Pelotas reagiu e venceu o Criciúma por 2 a 1, no estádio Heriberto Hulse.

Com o resultado, o Brasil-RS chegou aos 24 pontos e se afastou momentaneamente da zona do rebaixamento, embora ainda esteja em situação perigosa na Série B. E o Criciúma, com dois pontos a mais, desperdiçou boa chance de se aproximar dos primeiros colocados – em quarto, o Ceará soma 28.

Jogando em casa, o time catarinense foi mais ofensivo desde o início, mas não conseguiu movimentar o placar. Além de boas defesas do goleiro Marcelo Pitol, o Brasil-RS viu a trave “salvar” duas bolas finalizadas por Silvinho, primeiro em cobrança de falta e depois em um batida da entrada da área.